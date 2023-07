Exnovia de Jim Velásquez y su sorpresiva respuesta por la relación con Alina Lozano

¿Se acaba la relación?

Recientemente Alina se refirió a un eventual final de la relación con Velásquez, explicando que, en caso de que llegue a pasar, se llevará los mejores recuerdos.

"Si yo terminara esta relación con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido, no nos lo quita nadie. Además, yo tengo esa costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevo los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie", afirmó.

Finalmente, habló de sus cirugías y los retoquitos que supuestamente se ha hecho en el marco de los preparativos de su boda con Jim, enfatizando que hay quienes le han dicho que se diera cuento lo que estaba haciendo con su cuerpo.

"Hay una persona que me escribió que si no me daba cuenta de lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, que yo era un símbolo nacional. En ese momento, la verdad me pregunté cuál imagen, porque nadie me puede quitar la persona que soy, la mujer que soy, la artista que soy. Nadie te puede arrebatar nada, el mejor regalo para estos riesgos que se corren en la vida es la gratitud, lo que ya has disfrutado", concluyó.