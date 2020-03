Y es que en esta ocasión la Miss Mundo Bogotá 2019 reapareció un día después del entierro del modelo, que se realizó el pasado domingo 8 de marzo, para dejar un emotivo mensaje en su honor.

“(…) Dejaste en todos grabada tu sonrisa junto a ese carisma único con el que resaltabas, y a mí personalmente me dejaste ver tu corazón, lo más profundo y hermoso de ti. Ese fue mi mejor regalo. Conocerte sin máscaras, conocer ese lado sensible que a muchos nos da miedo mostrar porque puede que nos haga vulnerables, pero a ti en cambio te hacía más fuerte. Me decías: “No quiero guardarme nada y después arrepentirme por no haber dicho lo que siento” ... Esa es la más grande enseñanza que me dejas”, expresó la modelo en su cuenta de Instagram.

Además, confesó: “he estado pensando en que no se mide el tiempo compartido por los minutos que pasan, si no por la intensidad del momento y hoy puedo decir que fue intenso el sentimiento, que ame desde el primer momento tu espíritu apasionado, tu energía”.

Y finalizó el extenso mensaje agradeciéndole por ese último momento en el que compartieron juntos.

“Muchas gracias por despedirte de mí, por darme ese último beso inolvidable, por permitirme ser la última en tenerte en mis brazos y escuchar todos tus planes, tus proyectos y metas. Hasta el último momento estuviste inspirándonos...Me quedo llena de pedacitos de ti, amor... Ahora ruge en el cielo León, eras demasiado grande para estar en este plano material”, escribió Melany.