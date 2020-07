Exnovio de Jessica Cediel asegura que fue atacado en WhatsApp por su excuñada

Mack Roesch volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de que el pasado fin de semana publicara que se cansó de pedirle el anillo a Jessica Cediel y que para calmar toda la polémica que se ha vivido se lo dejaría.

“Por Dios, son seis meses después y aún no ha devuelto el anillo... puedes tenerlo, ha habido meses de oportunidades para regresar y he intentado recoger en persona y también resolver (…) Tengo una solución sólida, vamos a curarme y etiquetarme en su última foto con un mensaje "Mack dijo que puedes tener el anillo" está hecho”, escribió en su publicación.

Sin embargo, recientemente el estadunidense le concedió una entrevista al programa de ‘Lo sé todo’ para hablar de lo que estaba ocurriendo actualmente con la presentadora, pues para nadie es un secreto los escándalos que han vivido luego de que se terminó el compromiso.

“No estoy en libertad de hablar porque estoy bajo una orden de cesar y desistir, es un proceso legal. Así que debo tener cuidado y decir solo lo que puedo decir. Siento que debo defenderme después de todos los ataques por pedir el anillo, los ataques por hacer un video disculpándome, los ataques por bajar videos y fotos. Se acabó, es mi sanación, he terminado, he sanado y sigo adelante”, expresó.

Seguido de esto aseguró que la presentadora lo tiene bloqueado de todas las redes sociales, igual él. Además, que desde que realizó el reciente post fue acosado por la hermana de Cediel en WhatsApp, así que también la bloqueó a ella.

"Escuchen soy culpable de enamorarme de una mujer hermosa y me siento herido y eso es todo”, añadió.

Mack finalizó hablando de que es una buena persona y que jamás ha acosado y atacado a la presentadora.