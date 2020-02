Expareja de Ariana Grande habla sin pelos en la lengua de la relación

Lea también: 'La huérfana' tendrá una precuela llamada 'Esther’

En el tema, Grande canta sobre sus examores como el rapero Big Sean, el bailarín Ricky Álvarez, Pete Davidson y por supuesto, Mac Miller, quien falleció en septiembre de 2018.

En medio de esta situación, Davidson asegura haber entendido completamente el duelo de su entonces pareja. "Le dije: - Escucha, lo comprendo. Haz lo que tengas que hacer, estaré aquí". Sin embargo, terminaron un mes después de lo sucedido.

Por otro lado, esta no será la primera vez que Pete Davidson hable sobre Ariana Grande, pues promociona su especial de comedia llamado 'Alive From New York' en Netflix, en el que hablará sobre algunas de sus exparejas.