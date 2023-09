¿Quién acusó a Marc Anthony de “posesivo y manipulador”?

La periodista venezolana Verónica Rasquin fue pareja del cantante puertorriqueño en la década de los noventa, el amor de estos dos personajes mediáticos no duró mucho, pues sus diferencias eran irreconciliables y de acuerdo con Rasquin, el salsero se portó como un hombre "totalmente posesivo y manipulador".

Verónica indicó que, de parte de Marc, hubo maltrato verbal, pero no físico, "Yo sí le dije que ya habían cosas que no iba a aguantar dentro de la relación. Violencia física no, pero sí es un tipo manipulador", expresó la periodista. Además, agregó que "lamentablemente tú sabes, yo digo que cuando los hombres, cuando a veces son inseguros, pueden maltratar a la mujer".

Esta relación no llegó al altar pero estuvo muy cerca. De acuerdo con Verónica, Marc sí le propuso matrimonio, pero debido a sus diferencias esta ceremonia no se dio. Ella cuenta que se quedó con el anillo y que aún conserva la joya.

Las revelaciones de la periodista se dieron el pasado 17 de septiembre en el programa 'El Gordo y La flaca', casi dos décadas después de su relación con el cantante.