Exparticipante de Survivor, volvió a aclarar que no ha hecho cine para adultos

En una entrevista realizada por Diva Rebeca (mujer personificada por el exparticipante de "Protagonistas de Novela", Omar Vásquez), Tania Robledo (exparticipante de 'Survivor, la isla de los famosos) habló de la tortura que ha tenido que vivir por cuenta de las escenas eroticas que ha grabado en varias películas y que han sido subidas a plataformas con material explícito.

“Son películas que aquí se llaman video homes. Yo no estuve en cine de ficheras porque fue por allá en los 80's. Yo llegué a hacer un ‘casting’ a una compañía para hacer un personaje de reparto de mi primera película que se llama El Garabato y me escogieron como la protagonista. Tenía escenas de cama, quitarse la ropa. Me pareció increíble. Y con esa misma productora empecé a hacer más películas, pero no son películas softporno, son trillers de acción”, indicó.

La también actriz de los recordados programas familiares "Padres E Hijos" y "Clase Aparte", se mostró molesta porque con este tipo de cine la han estigmatizado y le ha traído problemas para entablar relaciones sentimentales.

“Todo el mundo ha ganado dinero con eso menos yo. Para mí ya empezó a hacer incómodo cuando empezaron a decir que yo me dedicaba a ese mundo, pero no fue así. Hubiera sido hasta más divertido”, explicó.

La actriz colombo-mexicana, de 45 años, también dejó claro que no hay registro videográfico que diga lo contrario a lo que realmente hizo en la industria del cine.

“Nadie me ha penetrado en una escena. Son películas de acción. Hice como 10. Y en esa época eran muy cuidadas, la fotografía por ejemplo. Me encanta como me veo”.

Al mismo tiempo, Robledo le confesó a Diva Rebeca que las decisiones que tomó en el pasado hicieron que la audiencia que la seguía en las diferentes plataformas de cine y televisión, la empezara a ver de manera diferente.

“La percepción que tenían mía como actriz juvenil de 'Clase Aparte' y ‘Padres E Hijos’ les cambió totalmente para mal cuando empecé a hacer este tipo de cine en el que me quitaba la ropa”, concluyó.