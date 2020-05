Exseñorita Colombia, Daniella Álvarez, fue aislada por sospecha de coronavirus

Recientemente, la presentadora Daniella Álvarez alegró a sus seguidores de redes sociales luego de confirmar que había salido de la Unidad de Cuidados Intensivos por la mejoría en su salud. A pesar de que fue sometida a varias cirugías y su situación se había complicado, la colombiana mostró la felicidad que significó para ella que le dieran una habitación en el hospital.

Ahora, la ex Señorita Colombia 2011 causó todo tipo de reacciones en los internautas tras publicar dos historias en su cuenta oficial de Instagram, donde contaba otro suceso que había llegado a su vida y que estaba relacionado con el coronavirus.

La también modelo compartió las fotografías tipo selfie donde explicaba un poco del momento actual que estaba viviendo en el centro médico y el por qué tenía una costra marcada en su nariz. Según explicó, esta herida salió debido a la sonda de nutrición que le quedaba un poco grande y le lastimaba.

Sin embargo, lo que preocupó del texto fue que Álvarez indicó que había tenido fiebre de 38.7 y los protocolos del hospital obligaban al personal a aislarla por sospecha de este virus.

“¡Hola familia! Esta costra que ven en mi nariz es por la sonda de nutrición que me quedaba un poco grande. Hoy me dio fiebre de 38.7 y por protocolos de la clínica estoy en aislamiento por sospecha de Covid-19. Claro, no sé si reírme o llorar, primer día en piso, 24 horas con mi mamá y me dicen esto…”, escribió la exreina en la plataforma digital.

De igual manera, Álvarez aprovechó para revelar lo difícil que ha sido dormir debido al dolor que siente y los constantes movimientos que tiene que hacer para cambiar de posición. No obstante, la joven se mostró animada y positiva ante esta situación, pese a que no se ha confirmado que tenga coronavirus.

“Me cuesta dormir por el dolor desde mis caderas hacia abajo, debo estar cambiando de posición cada dos horas…mis nalgas están rojas como un bebé con pañalitis (…) Aun así aquí estoy con una sonrisa dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí”, agregó a su mensaje.