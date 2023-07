Falcao y su familia reciben a Heaven, su nueva hija

Radamel Falcao y Lorelei Tarón dieron a conocer en sus redes sociales que su quinto bebé ya nació.

Heaven, se convertirá en la nueva reina de la familia, pues tanto sus hermanos como sus padres están muy felices con su llegada, así lo dejó ver Lorelei en su cuenta de Instagram, donde posteó algunas imágenes del parto.

“𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻”, inició escribiendo la esposa del jugador colombiano.

Agregó además unas lindas palabras por el nacimiento de su pequeña y agradeciendo a Dios por la nueva integrante de la familia de Falcao y Tarón.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, agregó.