Falleció a los 73 años el acordeonero Rafael Ricardo

Luego de tres días después de haber sido internado en la Clínica Gestión Salud tras sufrir un accidente cerebrovascular, el acordeonero Rafael Guillermo Ricardo Barrios, falleció a los 73 años de edad en la ciudad de Cartagena.

Hacia las 9:20 de la noche de este miércoles sus familiares fueron informados de su deceso por el personal médico que lo atendía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Me llamaron por teléfono y me dijeron que falleció. A mi papá le habían quitado la sedación para ver si reaccionaba, pero no lo logró, me da mucha tristeza, pero ha muerto mi papá, ese hombre que entregó toda su vida al Vallenato”, le contó a este medio su hijo Rafael Ricardo Jr.

Cabe recordar que tras su permanencia en el centro asistencial, los galenos le habían realizado una resonancia magnética que precisó que el accidente cerebrovascular que sufrió se debió a una isquemia cerebral.

El artista, que junto al cantante Otto Serge conformó uno de los más importantes y exitosos dúos de música vallenata, sufrió el accidente mientras dormía en casa en su natal San Juan de Nepomuceno.