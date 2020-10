Falleció Conchata Ferrell, la recordada Berta de la serie 'Two and a half men'

La actriz Conchata Ferrell, recordada por su papel de Berta en la serie de 'Two and a half men' falleció a los 77 años de edad. La noticia fue confirmada por varios portales especializados en entretenimiento de los Estados Unidos.

La actriz, según reveló TMZ, murió rodeada de sus familiares en el hospital Sherman Oaks, en California, Estados Unidos, en el que se encontraba desde hace algunos meses.

Por su papel en esta serie de comedia (2003-2015) Ferrell recibió dos veces al nominación a los Premios Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie de comedia en 2005 y 2007.

We are saddened by the loss of Conchata Ferrell and are grateful for the years she brought us laughs as Berta which will live on forever. pic.twitter.com/pGQaQveSxm