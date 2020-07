Falleció el abuelo materno de Demi Lovato

En las últimas horas la cantante estadounidense, Demi Lovato, compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su abuelo materno, Perry Hart.

"Desperté con la noticia de que mi abuelo Perry falleció esta mañana. Ha estado enfermo durante un par de años, y aunque estoy aliviada de que ya no tenga dolor, todavía me duele pensar que nuestra familia no podrá despedirse con un funeral adecuado por un tiempo. Pero esa es la realidad durante esta pandemia", expresó en Instagram al publicar una galería de imágenes en compañía de su abuelo.

"Este hombre amaba a Dios y fue uno de los mejores predicadores que he tenido el honor de ver cómo difundía la palabra de Dios. Te amo abuelo. Lamento no haber tomado más fotos juntos, pero tengo tantos recuerdos que me hacen sonreír hasta que nos volvamos a ver algún día".

Luego de haber estado al borde de la muerte por una sobredosis que tuvo en 2018, Demi Lovato regresó este año a los escenarios. En primer lugar, interpretó su tema 'Anyone' en los Premios Grammy y también entonó el himno de Estados Unidos en el Super Bowl 2020.

Posteriormente, lanzó el videoclip de la canción 'I Love me' y tuvo una breve aparición en la película de Netflix, 'Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga', estrenada el pasado 26 de junio y protagonizada por Will Farrell y Rachel McAdams.

Es una de las mejores y más potentes voces de su generación y ha lanzado hasta el momento seis álbumes de estudio, el último titulado como 'Tell Me You Love Me' salió al mercado en 2017.