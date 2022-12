Famosa presentadora habría sido estafada al comprar el SOAT

La delincuencia no elige estrato social o color de piel, cada día se conocen nuevos casos de personas estafada y robadas en Bogotá y diferentes partes del mundo.

La nueva víctima fue la actriz y presentadora Yaneth Waldman, quien a través de su cuenta de Instagram contó que la estafaron cuando compraba en internet, el seguro obligatorio (SOAT) de su vehículo.

“Siempre digo que no doy papaya. No contesto llamadas raras y que no abro correos sospechosos, creía que me las sabía todas”, dijo la mujer.

La estafa ocurrió a través de un portal que, según ella, era seguro para adquirir el seguro, pero no contaba con que habían hackeado la plataforma.

Así la cosas, el dinero que transfirió la actriz nunca llegó a la entidad.

“Resulta que mi carro estaba sin Soat, entramos a la página oficial y en ella había un ‘click’ para conseguir el seguro, pero parece que esas páginas las logran ‘hackear’”, sostuvo Waldman.

“Entramos a pagar y todo estaba bien. Fue en la página oficial, pero era una estafa. Me tumbaron $600.000”, agregó.

Por último, la mujer hizo un llamado a los ciudadanos a ser más cuidadosos al momento de realizar transacciones en línea, pese a ser la página oficial.

“Tengan mucho cuidado porque están hackeando hasta las páginas oficiales”, señaló.