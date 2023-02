Famosa vidente predijo embarazo de Rihanna y dio a conocer el sexo del bebé

Rihanna hizo un regreso triunfal tras su presentación en el show de medio tiempo en el Super Bowl, aunque no saca un disco nuevo desde el lejano "ANTI" (2016), la artista sigue siendo una de las favoritas del público y quedó demostrado con el recibimiento que tuvo el pasado 12 de febrero en el espectáculo deportivo más esperado del año.

En tarimas flotantes apareció Rihanna vestida de rojo pasión junto a sus bailarines vestidos de blanco, abrió el show con su canción Bitch Better Have My Money.

Puede ver: [Video] "Una chimba": Karol G puso a Rihanna a hablar paisa después del Super Bowl

Lo que más llamó la atención de los espectadores es que la cantante apareció con un notorio vientre de embarazo, este bebé que espera será su segundo hijo con el también artista A$AP Rocky. Su primogénito nació el 13 de mayo del 2022 en Los Ángeles y hasta el momento la intérprete de "Umbrella" no ha revelado el nombre de su hijo.

Después de confirmar que Rihanna se encuentra en estado de embarazo, la famosa Mhoni Vidente recordó que a finales del 2022 había previsto el embarazo de varias famosas, entre ellas el embarazo de la cantante nacida en Barbados.

Lea también: Nos timaron a todos: Shakira no fue invitada de Rihanna al Super Bowl

"Rihanna se ve deslumbrada, inteligente, empresarial, que ha ganado todo el dinero más en cuestiones de empresa que cantando, pero regresa a giras después de ser madre", indicó en su momento.

Así mismo, indicó que ahora la también empresaria espera una niña y que con su llegada volverá a pausar las giras previstas.