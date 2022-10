Famosas colombianas que han sufrido de trastornos alimenticios

Laura Tobón

La presentadora, aunque no parezca, también ha sufrido los desórdenes alimenticios pues desde muy pequeña incursionó en el mundo del modelaje y confesó que las personas le comenzaron a inculcar la delgadez que estas deberían tener y por eso se llenó de muchas inseguridades.

““Hay que priorizar la salud, a mí eso me faltó bastante porque a veces yo solo pensaba en ser bonita. En las pasarelas o me moría del hambre o me tomaba no sé cuántos laxantes”, dijo.