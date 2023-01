Famoso actor muestra cómo quedó tras implantarse cabello ¿Se le nota?

La bioserie de Leandro Díaz tiene conectados desde hace varios meses a miles de fanáticos de la leyenda vallenata, quienes disfrutan cada noche con la producción del Canal RCN.

Con esta bioserie los colombianos han llenado de música sus hogares y con el paso de cada capítulo han tenido relaciones de amores y odios con cada uno de los personajes. A pesar de esto, los televidentes se han encariñado con los actores y les siguen el paso en redes sociales.

Precisamente, el actor barranquillero, Mario Espitia, de 39 años, quien personifica a Arturo Díaz en la serie, ha dado de qué hablar las últimas semanas después de que se conociera que se realizó un implante de cabello.

"He estado con estas entradas desde hace mucho tiempo, antes me sentía bien, no me importaba, pero como se fue haciendo más profundo, fue un complejo. ¿Qué pasó? Si ya no me siento cómodo, tengo que ayudarme a no cubrirme todo el tiempo, poniéndome una gorra o una bufanda, o me echan polvos de carbón en las grabaciones”, dijo el actor cuando decidió hacerse el procedimiento

A continuación algunos videos del procedimiento, que han hecho que muchos se pregunten cuál fue el resultado