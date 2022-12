Famoso artista vallenato confiesa que vive mejor desde que dejó el licor: ahora es cristiano

El famoso del vallenato dijo que después de varios años consumiendo licor y viviendo en medio de excesos, terminó en una clínica en cuidados intensivos y su corazón quedó funcionando un 20 %.

“Yo sabía que esto era un mensaje de Dios, me estaba haciendo un llamado, el cual recibí con todo el gozo del mundo. Hoy me doy cuenta que sin licor se vive mejor. No solo tenemos talento para cantarle al mundo, el talento pertenece al que no los dio”, sostuvo.

De igual manera, confesó que era la “primera vez en 30 años de carrera artística” que se subía a una tarima sin trago.

Al despedirse en el escenario, el artista le agradeció a Dios y le cantó unos versos. “Para él serán mis cantares, para él serán mis cantares, para él es la vida mía, Dios permita y la alegría se mude pa’ sus hogares”, concluyó.