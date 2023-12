El mensaje de la fan de 'Rigo', con cáncer, al ciclista

Rigoberto Urán es uno de los personajes más queridos por los colombianos, el antioqueño destaca como uno de los mejores ciclistas del país y se ha ganado el cariño de la gente por su gran carisma y jocosa personalidad. En la actualidad, no dedica su vida solo al deporte, también al mundo de los negocios, algunas de sus empresas son: 'Go Rigo Go', 'La finca de Rigo' y 'Grosería by Rigo'.

Justo en una de sus empresas, el ciclista fue abordado por una de sus fans, quien le demostró su gran admiración y le agradeció por contar su historia, ya que ella tiene cáncer, y esto le ha servido de inspiración. En su tienda de artículos deportivos 'Go Rigo Go' sucedió el emotivo encuentro.

En su cuenta de Instagram, el deportista compartió parte de este momento en sus historias, allí se ve como la mujer lo abraza y le dice: "Rigo te quiero dar un abrazo, me vine solamente a decirte una cosa, es que yo ando en un tratamiento de quimioterapia y ha sido muy duro. Ver tu serie me ha inspirado, ver esa verraquera que le metes a las vida y me ha hecho a mí ser más fuerte en mi tratamiento. Quería venir a verte" dice la mujer al borde del llanto.

A lo que el ciclista responde: "Ay muchas gracias, me alegra mucho". Posteriormente, ella dice: "Mija, con verraquera, toca darle, levantarse, y eso es lo que pienso cuando yo no quiero más, estoy cansada. Pienso en lo que tú dices". Finalmente, 'Rigo' dice: "Paciencia, me alegra mucho escuchar esto y saber que la ha inspirado, Hágale pues con toda a recuperarse".

Por último, los dos se dan un gran abrazo, y Urán le firma un libro. La fanática se llama Juliana Ferrer Vargas y compartió un momento inolvidable con el deportista, quien también se mostró muy feliz al escuchar el relato de la mujer.