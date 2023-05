Fanáticos critican 'dientes amarillentos y podridos' de Johnny Depp en Cannes

"Dios mío, deja de volver a publicar esa imagen de los dientes de Johnny Depp", aseguró un tercero: "Me está provocando arcadas".

Un cuarto escribió: "Estoy tan harto de ver los dientes podridos de Johnny Depp ampliados en mi línea de tiempo. Por el amor de DIOS, por favor, pon una advertencia de activación".

Cabe recordar que el artista de 59 años habló en conferencia de prensa de Cannes, admitiendo que actualmente "no piensa en Hollywood", afirmando que hubo un "boicot" de él en la meca del cine que siguió al caso judicial, pero ahora afirma que ya no se siente así.

Cuando se le preguntó acerca de sentirse "boicoteado" por Hollywood, la estrella de Piratas del Caribe aseguró:

"¿Sentí un boicot por parte de Hollywood? Bueno, tendrías que no tener pulso para sentir en ese momento, Nada de esto está sucediendo, es solo una broma rara o he estado dormido durante 35 años. Por supuesto, cuando te piden que renuncies a una película que estás haciendo, por algo que no es más que un montón de vocales y consonantes flotando en el aire, sientes un boicot".