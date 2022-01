Fanny Lu contó que se soñó con Mauricio Leal y le hizo una petición

En medio de la triste despedida que la presentadora Laura Acuña le organizó a Mauricio Leal, en compañía de otros artistas cercanos al estilista, se conocieron detalles de cómo era ‘Maito’, como le decían muchos.

En el homenaje hizo presencia Shaira, Fanny Lu virtualmente, y otros amigos cercanos a Mauricio Leal, que hablaron de él.

Le puede interesar: Yina Calderón enloquece y se hace operación propia de alguien desquiciado

La primera en mostrar su tristeza por lo que le ocurrió a Mauricio Leal y a su madre Marleny, fue Shaira, la ganadora del Factor XS del 2011.

“Su humildad, su corazón, era una persona que no hablaba mal de nadie, que no odiaba a nadie. Fue la única persona que me amó, incluso, de la misma manera en que mi mamá, si pudiera le diría que lo amo y que siempre voy a estar agradecida con él”, confesó la artista, quien no aguantó y rompió en llanto.

También dijo que Mauricio nunca le quiso cobrar por el trabajo que le hacía, “Él nunca me cobraba un peso, nada. Siempre hizo las cosas de corazón y lo único que le importaba era que yo realizara mis sueños”, añadió la artista.

Otra de las confesiones que dejó frío a más de uno, fue la que hizo Fanny Lu, quien dijo que ‘Maito’ se le ha aparecido en sueños pidiéndole que dejara de llorar por él.

Lea también: Le pasó la del Chapulín: Rene Higuita se equivoca en un refrán y desata ola de memes

“Por el contrario, me pidió en el sueño, que lo recordara con felicidad”, indicó la cantante.

Cabe recodar, que Mauricio Leal fue muy querido por varios de los artistas a los que atendió, a quienes no solamente les ofrecía sus servicios, sino que los asesoraba.