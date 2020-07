Fanny Lu, Río Roma y Patty Cantú, entre los estrenos musicales de la semana

Puerto Candelaria presenta 'Goodbye My Honey', un antojo de su disco secreto

'Goodbye My Honey' es el primer sencillo del disco secreto 'The Secret Of The Shadow' (Real Jazz Moments) y con este la agrupación antoja a sus seguidores de conocer el álbum con el que vuelven al jazz después de 20 años.

El disco completo que fue creado y grabado en confinamiento, está disponible únicamente en la plataforma Patreon y reúne ocho temas entre clásicos del jazz vocal y creaciones candelarias, además de contenido exclusivo sobre su producción y su historia.