Fanny Lu y Mario Brescia disfrutaron de una noche inolvidable, rodeada de sus seres queridos. La boda fue una celebración de su amor y su compromiso para siempre. Lu bailó y cantó en medio de la fiesta y su hijo, Teo, le dedicó una canción.

En algunas imágenes quedó en evidencia que Lu uso varios vestidos a lo largo de la noche. asimismo, se conoció que los recién casados hicieron su primer baile como esposos con la canción de Elvis Presly, 'Can't help falling in love'.

Para muchos, esta boda fue el evento social más importante del año en Cartagena. La pareja recibió felicitaciones de amigos, familiares y fanáticos de todo el mundo.