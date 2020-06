Fans se preparan para revivir el primer concierto de Metallica en Colombia

La agrupación Metallica ha estado transmitiendo sus conciertos más memorables cada lunes durante la cuarentena. Y este lunes festivo sorprendió a sus fans en Colombia al anunciar que este festivo transmite el primer concierto que dio en Colombia.

La presentación se puede ver en las cuentas de Facebook y YouTube de la agrupación desde las 7:00 p.m.

Metallica tocó por primera vez en Colombia el 2 de mayo de 1999, en el parque Simón Bolívar, en un concierto que abrió las puertas para que empezaran a venir otras agrupaciones.

Lea también: Metallica elogia a su amigo Juanes por su presentación en Rock al Parque

Ese día el concierto empezó con 'The Ecstasy of Gold', una composición del legendario Ennio Morricone para la clásica película 'El bueno, el feo y el malo' (1966) de Sergio Leone. La versión de Metallica fue incluida en el álbum 'Ride the Lightning' (1984).

Y estas fueron las canciones que tocó la agrupación ese 2 de mayo de 1999.

Metallica regresó al país en 2010, 2014 y 2016.

#MetallicaMondays travels back to Bogotá in the summer of 1999. The gig will premiere at 5 PM PDT / 8 PM EDT on YouTube and Facebook. If you can’t join us tonight, don’t worry, you’ll be able to watch the show on-demand on our YouTube channel. https://t.co/X0dwOqr9VI