Farina estrena videoclip de 'La boca' con Arcangel

Además, la paisa interpretó el tema por primera vez en la más reciente edición de Premio Lo Nuestro, celebrada el pasado 18 de febrero. Sin embargo, Arcángel no estuvo de forma presencial en el show aunque pasaron un video entonando su parte de la canción.

Por otro lado, a punta de mucho esfuerzo Farina ha logrado hacerse un buen espacio en la industria de la música urbana. La cantante se dio a conocer en Colombia tras su participación en el reality musical, 'Factor X', durante su versión del año 2005.

Lea también: Mateo Carvajal se hizo un radical cambio de look ¿Cómo quedó?

Desde entonces no ha parado de trabajar en la música, aunque también ha incursionado en la actuación. De hecho, fue una de las protagonistas de la telenovela 'Tres milagros', emitida por el Canal RCN.

Sobre este último campo es de resaltar que, la reguetonera volverá a actuar para la película 'Flow Calle', que contará con la dirección de Frank Perozo.

Y, en el terreno musical ha realizado colaboraciones con varias estrellas de la música como Thalía, Maluma, Fanny Lu, Miky Woodz, entre muchos otros.

Letra de 'La boca'

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Hola, soy tu favorita la loca

Que cuando te quita la ropa

Hasta se te olvida la otra

Otra copa de champaña y choca

Eso no es tuyo se rota

Y si de tu casa te botan

Pues vente conmigo a jugar



Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca



Con la boca abrí la botella

Te gusto porque no soy ella

Con la boca abrí la botella

Te gusto porque no soy ella



Me gusta lo que haces con tu boca

Especialmente cuando tú me tocas

No sé si es tu flow o tu nota

Pero esa lengua parece que flota

Y, yo sé que tú tienes el poder

De hacer que rápidamente esta cama se inunde

Tú sabes que yo tengo mi mujer

Por eso tú me caes bien

Porque tú no te confundes

Deja ver lo que haces con tu boca

Yo quiero ver lo que hace esa boca

Lámete, vuélvete loca

Yo mato a cualquiera por esa boca



Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca



Con la boca abrí la botella

Te gusto porque no soy ella

Con la boca abrí la botella

Te gusto porque no soy ella



Tócame el wey

El corazón que está acelerado, hey

Te doy jaque mate en la cama

Y en ajedrez la dama se mueve mejor que el rey

Amanecemos los tres tú y yo y la nota

Sigue dándome tus besos en la roca



Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca

Chequea lo que hago con la boca



Con la boca abrí la botella

Te gusto porque no soy ella

Con la boca abrí la botella

Te gusto porque no soy ella