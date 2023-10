Feid se refirió a Karol G y fans creen que su relación es falsa: ¿Qué dijo el cantante?

Después de aparecer muy felices, cada uno ha seguido en su camino demostrando ser excelentes cantantes y dejando el nombre de Colombia en alto. Ahora bien, luego de varias veces de verlos juntos, recientemente le preguntaron al 'Ferxxo' por la 'Bichota' y su respuesta confundió a muchos.

Le cuestionaron que si iba a llegar con Karol G en una alfombra roja y él dijo sin pensarlo dos veces, que no, que quizá el otro año, pero no iba a hacer en esta oportunidad.

De interés: Karol G y el regalazo que le dio a Feid: se respira amor

Esto hizo que los internautas dijeran que la relación que los paisas tienen no es real. Tanto así, que parecían más amigos que novios y que realmente ellos no tienen nada amoroso. Esto fue lo que dijeron algunos seguidores de la pareja.

"Ay dios mío. Eso lo sabía, creo que Karol no quiere andar con él", "Parecen más amigos que otra cosa de verdad", "Porque la gente se toma el derecho en especular relaciones ajenas", "No están juntos como siempre", "Eso no va a pasar, lo de ellos es marketing no están juntos", "Quien lo va a querer sacar con esas perchas 😂😂😂😂😂", "Hasta en inglés suena gamin😂😂😂", "dijeron varios.