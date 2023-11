Lo que dijo Felipe Saruma de su divorcio con Andrea Valdiri

La relación de los famosos Felipe Saruma y Andrea Valdiri duró tres años, de los cuales, compartieron un año y medio como esposos, puesto que celebraron su boda en abril del año 2022 y recientemente acaban de confirmar su separación.

La empresaria fue la primera en hablar y contar su versión de los hechos, aunque en un principio afirmó que todo quedó en buenos términos, posteriormente dijo que: “"Lo que aprendí en este matrimonio es que un matrimonio no es de cuatro, ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos".

A las pocas horas, el creador de contenido puso la cara en las redes sociales, pues sus fanáticos se preguntaban por su versión y Saruma la dio a través de un video.

El santandereano dijo que: "Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos... Para mí Andrea y sus hijas son lo mejor que me pudieron pasa en la vida. Esa mujer me cambió la vida, y bueno, se cometen errores pero hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro".

Hasta ahora, no han surgido más detalles sobre los pormenores del divorcio; sin embargo, es destacable que ambos personajes concuerdan en afirmar que han concluido en buenos términos.