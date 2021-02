¡Feliz cumpleaños al rey del reguetón! Daddy Yankee cumple 44 años

Un día como hoy del año 1977 en San Juan Puerto Rico, nació Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido en el mundo como Daddy Yankee, quien se ha destacado a lo largo de su vida por ser cantante, actor, productor discográfico y empresario.

Muchas personas a nivel mundial y diferentes expertos lo consideran "El rey del reguetón" por ser uno de los primeros en incursionar en el género y lograr que fuera escuchado a nivel mundial desde la década de los 90, según Allmusic, un portal estadounidense, afirmó que el puertorriqueño fue quien ayudó a establecer el reguetón como un estilo de música a nivel mundial.

Yankee, soñaba con ser jugador profesional de beisbol, pero sufrió un accidente donde recibió una bala en una de sus piernas y ese motivo truncó sus sueños de jugar, por eso se dedicó a su pasatiempo, la música, el mismo que hoy lo tiene en lo más alto de la industria del género urbano.

El inicio de su carrera musical se dio en 1994 donde fue invitado a participar en el disco Playero 34 de DJ Playero en la canción 'So´Persigueme' siendo esta la primera canción donde se nombra la palabra 'Reguetón', más adelante participó en Playero 37 y 38 donde se destacaron éxitos como: 'Donde mí no vengas', 'Están locos', 'Yo nunca me quedo atrás', 'No te canses' y 'Mi funeral'.

Desde 2004 con el lanzamiento de su álbum Barrio Fino, el que hoy es considerado como el mejor álbum en la historia del reguetón con éxitos que siguen sonando en las diferentes plataforma musicales como: Gasolina, Rompe, Machucando, Salud y Vida, Somo de Calle y Lo que Pasó Paso, el cantante sigue siendo tendencia cada vez que saca un tema musical, pues son miles de personas las que siguen su vida personal y artística, es por eso que el mismo que se afirma que "Daddy Yankee, no es un cantante sino un movimiento".