Feliz cumpleaños a Shakira y Piqué: Fanáticos celebran en redes sociales

La cantante colombiana, Shakira, y su pareja, el futbolista barcelonés Gerard Piqué, llegaron a sus 44 y 34 primaveras respectivamente este dos de febrero y, como era de esperarse, su fanáticos les dedicaron emotivos mensajes de felicitaciones en las redes sociales. Aquí te mostramos algunos.

La historia de este par me parece mágica. Mismo día con 10 años de diferencia. Si esto no es amor, no sé qué lo sea. Feliz cumpleaños, @shakira y @3gerardpique. pic.twitter.com/FgsnnreuFE