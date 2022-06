Festival de Tribeca vuelve con un cine diverso y para todos los gustos

El festival de Tribeca arranca este miércoles en Nueva York con decenas de estrenos de cine y una programación ecléctica en la que cada vez hay más mujeres y latinos, delante y detrás de la pantalla, fruto de los esfuerzos por diversificar el sector.

La cantante Jennifer López será la protagonista de la apertura, hoy por la noche, en una alfombra roja para celebrar el primer visionado de su documental de Netflix, "Halftime", que desvela los entresijos de su vida y carrera desde los bastidores de su famosa actuación de la SuperBowl de 2020.

Seguirán 10 jornadas con cintas destacadas como "Alone Together", un drama romántico sobre una relación inesperada al inicio de la pandemia, dirigida y protagonizada por Katie Holmes; o "Corner Office", una tragicomedia que vuelve a enfundar a Jon Hamm en un traje, esta vez como oficinista.

Puede leer: Johnny Depp logró en apenas 24 horas 7,4 millones de seguidores en TikTok

Entre los artistas más esperados están también Peter Dinklage, que protagoniza "American Dreamer"; Penélope Cruz y Antonio Banderas, que acuden a promocionar "Official Competition"; o la cantante Taylor Swift, que da una charla sobre su debut como directora en el videoclip "All too Well".

En total, se presentan 111 películas -88 de estreno mundial- hechas por cineastas de 40 países, más de la mitad mujeres, personas "no blancas" o que se identifican con la comunidad LGBTQ; una diversidad de realizadores cuyo objetivo es "ser reflejo de la comunidad", de acuerdo con la organización.

Para José Rodríguez, uno de los programadores de contenido, Tribeca tiene la "responsabilidad de dar una plataforma a historias que no se suelen ver a menudo" y de momento eso ha generado una respuesta positiva tanto en la industria como en la audiencia, que ha corrido a las taquillas con antelación.

También lea: Jota Mario Valencia se le ha aparecido varias veces a Laura Acuña

Rodríguez, también encargado de la programación "latinx" y de Latinoamérica, destaca el hecho de que el festival abra con el filme sobre Jennifer López tras hacerlo el año pasado con "In The Heights", y describe la veintena de proyectos de este carácter como "muy autorales, tiernos y con una ejecución artesanal".

Entre las obras con presencia latina detrás y delante de la pantalla están las películas "Huesera", de la mexicana Michelle Garza Cervera, "The Visitor", del boliviano Martín Boulocq; "Petit Mal", de la española Ruth Caudeli; o "Allswell", dirigida por Ben Snyder y protagonizada por Elizabeth Rodríguez.

También el documental "Sansón and Me", del mexicano Rodrigo Reyes, que ahonda en la complicada vida de un inmigrante al que conoció trabajando como intérprete en un tribunal y que acabó condenado a cadena perpetua en California por su rol en un asesinato relacionado con la violencia pandillera.

Le puede interesar: Catherine Siachoque, feliz por entrar a estudiar en Harvard a sus 50 años

Además, la nueva sección "Condición Humana" incluye siete cortos de directores latinoamericanos que exploran relaciones entre hermanos y jóvenes, o con la tierra y los ancestros; y la nueva serie televisiva "Menudo: Forever young", que recoge el auge y caída de la icónica banda de los 80.

El festival de Tribeca fue creado hace 21 años como una manera de revitalizar el sur de Manhattan tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y ha pasado a ser una celebración de la multiculturalidad y el activismo locales, con una programación ecléctica que incluye además la música o los videojuegos.

Asimismo, hay experiencias inmersivas, entre ellas una dirigida por el laureado Terrence Malick; reuniones de aniversario como la de "El Padrino", que cumple 50 años; o clases magistrales de profesionales del sector, como una impartida por la "coordinadora de intimidad" Alicia Rodis, pionera en este ámbito.