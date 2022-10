Festival Estéreo Picnic: El cartel de artistas que harán parte del evento en 2023

Una nueva noticia de la edición número 12 del Festival Estéreo Picnic 2023, el cual se realizará los próximos 23, 24, 25 y 26 de marzo del 2023 en el Campo de Golf Briceño 18 en Sopó (Cundinamarca) se está adueñando de las redes sociales, pues en la mañana del 11 de octubre, se conoció el cartel completo de los artistas que harán parte del FEP, un importante evento musical.

Serán cuatro maravillosos días con 50 horas de música en vivo, un espacio en el que todos sacarán el cantante que llevan dentro y cantarán a todo pulmón las canciones de sus artistas favoritos.

Artistas del Estéreo Picnic 2023:

De acuerdo a lo dicho por Paramo Presenta, quien organiza el evento, esta edición sería grandiosa y la verdad se quedaron cortos con la descripción, pues luego de conocer el lineup de los artistas que harán parte del Festival Estéreo Picnic 2023, los internautas aseguraron que era uno de los más completos de toda la historia.

En el listado de los cantantes invitados sobresalen los nombres de Bizarrap, Blink-182, Rosalía Wu-Tang Clan, pero son otros artistas como: The 1975, Blondie, Moderat, Kali Uchis, Tove Lo, Cut Copy, Cigarettes After Sex, L’Impératrice, Conan Gray, Aurora, Wallows, Melanie Martinez, Devendra Banhart, Trueno, Sofi Tukker, Polo & Pan, Omar Apollo, Elsa y Elmar, Jerry Rivera, Modest Mouse, Drake, Billie Eilish, Tame Impala, The Chemical Brothers, Tame Impala, Lil Nas X, Morat, quienes también son aclamados por los asistentes al evento musical.

