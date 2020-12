Filtran audio del regaño de Tom Cruise a su equipo en 'Misión Imposible'

Tom Cruise explotó contra dos miembros del equipo de rodaje de la séptima entrega de 'Misión Imposible', en los estudios de Warner Bros ubicados en Leavesden (Inglaterra), por no conservar el distanciamiento físico. Así lo informa 'The Sun', que reveló el audio del regaño de Cruise. Según el diario sensacionalista, unos cincuenta empleados del estudio fueron testigos del llamado de atención.

Por lo que se puede escuchar, Cruise, protagonista y productor de la saga de 'Misión Imposible', teme que la producción se retrase si se detectan más contagios. De hecho, mientras estaban grabando en Italia, doce miembros de su equipo dieron positivo por coronavirus, por lo que unos 150 extras no pudieron participar en las escenas, explica The Sun.

Lea también: Misión imposible 7: La acrobacia de Tom Cruise que nos deja con la boca abierta

Por eso, Cruise apela al argumento de los trabajos creados por la industria del cine y a la supuesta responsabilidad que tienen para que ese sector no se detenga.

"Hablo por teléfono con todos los putos estudios por la noche, con compañías de seguros, productores, y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas. Estamos creando miles de trabajos, hijos de puta", les dice el actor a los empleados.

"(...) si veo que lo hacen de nuevo [no respetar las normas de bioseguridad], se van. Y si cualquiera en este equipo lo hace, eso es todo (...) Y tú, no vuelvas hacerlo nunca".

Lea también: Misión Imposible 7: Comparten foto del regreso al rodaje

"Sin disculpas. Pueden decírselo a las personas que están perdiendo sus casas porque nuestra industria está cerrada. Esto no va a poner comida en sus mesas ni pagar por su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches... el futuro de esta jodida industria. Así que lo siento, yo estoy más allá de las disculpas. Les dije y ahora lo quiero, y si ustedes no lo hacen [acatar las normas], están fuera"

"(...) ¿Entienden lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? (...) Las películas están andando gracias a nosotros. Si cerramos, les costará empleos a las personas, su casa, su familia. Eso es lo que está pasando".

"(...) Y me preocupo por ustedes, pero si no me van a ayudar, se van, ¿de acuerdo?".

De acuerdo con The Sun, después de que llegaron al Reino Unido para seguir con el rodaje, el propio Cruise pagó 500.000 libras esterlinas por una embarcación para mantener aislado a su equipo. Además, él mismo hace rondas para verificar que todo el personal esté acatando las normas de bioseguridad, le contó una fuente a ese diario.

Este es el audio: