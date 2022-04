Filtran fotos de la hija de Pepe Aguilar besándose con un sujeto 15 años mayor que ella

Unas fotos de Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, estarían rondando por redes sociales, donde se observa que ella y Gusy Lau se estarían besando.

La persona que se estaría robando el corazón de la joven es René Humberto Lau Ibarra, de 33 años de edad. Él es conocido en la industria musical por ser compositor de temas interpretados por Cristián Nodal y además formar parte del equipo de Equinoccio Récords, disquera de Pepe Aguilar.

Le puede interesar: A sus 40 años, Britney Spears será mamá nuevamente

La cantante menciona que no le gustó ver su imagen en las redes sociales; “me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma. Muchos pueden argumentar que fue una foto nada más, y sí fue una foto nada más, pero esto va mucho más allá. Esto es una invasión a mi privacidad”, dijo la artista.