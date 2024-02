Con el lanzamiento de este video, Diego Daza y su equipo de trabajo esperan posicionar la canción de su autoría, tal y como sucedió con ‘Cupido’, ‘El Trabalenguas’, ‘La Borré del Mapa’ y ‘El DM’, cuyo video promocional también fue protagonizado por otra reconocida creadora de contenido: Sara Uribe.

Finalmente, cabe recordar que Diego Daza se encuentra casado con Melissa Villegas, con quien tiene dos hijos de 4 y 2 años. Por su parte, Andrea Valdiri hace unos meses se separó de su exesposo Felipe Saruma y actualmente se encuentra sin pareja. “Yo no sé por qué carajos se revolucionaron las redes, hermano. Yo simplemente fui a hacer un video musical. Yo no sé qué está pasando que me quieren colocar 50 maridos. El día que yo tenga a alguien, yo con mucho gusto lo digo”, afirmó la modelo en sus redes sociales.