Fin del misterio: Carolina Cruz y cuántas cirugías se ha hecho

Por eso, sin temor a nada, Carolina Cruz -como lo hace habitualmente- decidió abrir la caja de preguntas en sus historias de Instagram. Algunos de sus seguidores cuestionaron directamente cuántas cirugías tiene.

De inmediato, Carolina Cruz respondió sin dilaciones: “Cuando me hice la reducción, cuando me encapsulé una, cuando me quité una, cuando me puse la primera”.

Y ella misma no dudó en hablar de la posibilidad de hacerse un nuevo procedimiento estético. Ante esto, la presentadora dijo que desiste de pasar de nuevo por el quirófano porque ya es mamá y cree que ya no es capaz.