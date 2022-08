Florinda Meza mintió sobre la muerte de Chespirito, asegura Quico

Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, en 2014, varios detalles relacionados con su vida privada han salido a luz. Muchas de estas revelaciones han sido brindadas por la familia y los colegas del actor.

Florinda Meza, famosa en la televisión internacional por su papel de ‘Doña Florinda’ en ‘El Chavo’, ha llamado la atención de miles de sus seguidores debido a los detalles que ha revelado de la relación que sostuvo con Gómez Bolaños por más de diez años.

‘Chespirito’ abandonó este mundo en el 2014 con 85 años y quedara en la mente y corazones de muchas generaciones que crecieron viendo sus producciones humorísticas. Aunque ya pasaron varios años desde su muerte, esta semana 'Chespirito' volvió a ser noticia por cuenta de unas declaraciones que hizo Carlos Villagrán, actor que interpretó a 'Quico'.

En una entrevista con el programa argentino 'La Divina Noche', Villagrán contó las dudas que tiene sobre la muerte de Chespirito y cómo Florinda Meza habría mentido y ocultado información.

Villagrán dice que cree que Chespirito murió días antes del día en que lo anunciaron, pero que Doña Florinda ocultó la información.

“Resulta que me di cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo: ‘Aguántamelo’. No te explicas, por ejemplo, que murió Roberto y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de ‘El chavo del 8’ y de ‘El chapulín colorado’. ¿A qué hora los hicieron?”, dijo Villagrán.

En ese sentido, aseguró que en el ataúd que estuvo en el sepelio de Roberto Gómez Bolaños no había ningún cuerpo: “Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón. Él falleció antes y lo dijeron después para poder preparar todo, pero no me consta nada”.