Fonseca, Cepeda, Ricky Martin y otros estrenos musicales del fin de semana

Camila y su nuevo trabajo 'Luz'

Durante quince años de carrera, el grupo Camila ha marcado tendencia en el mundo de habla hispana. Por ello y como parte de la nueva etapa de la agrupación, lanzan 'Luz', un tema que está cargado de energía y ánimo en tiempos de incertidumbre.

Mario Domm, quien compuso por completo el tema y lo co-produjo junto a Ettore Grenci, compartió el proceso de creación de la canción que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

“La vida y sus cambiantes decorados nos recuerdan cuan frágiles somos. ´Luz es un llamado a la reconexión y a la exploración personal, no tenía idea cuando escribí esta canción que sería tan representativa de este desconcertante presente, siempre he creído que la felicidad no es un concepto a conseguir... la felicidad es una decisión. Porque es un buen Momento... ¡¡Tengo luz!!”.