Formulan cargos contra Elizabeth Loaiza por promocionar pruebas rápidas de coronavirus

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la modelo Elizabeth Loaiza Junca por promocionar en Instagram las pruebas rápidas ProMed Covid 19. Según la SIC, Loaiza Junca decía que el producto tenía registro del Invima y "que podían adquirirlo únicamente las gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas".

Sin embargo, eso no es cierto. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimento (Invima) confirmó que las pruebas rápidas para detectar COVID-19 no son de venta libre y que las que eran promocionadas por la modelo no tienen "registro sanitario, ni autorización de importación para su comercialización".

De hecho, el pasado 15 de abril el Invima emitió una alerta sanitaria sobre cuatro pruebas que se estaban "ofertando (...) de manera fraudulenta (Sin Registro Sanitario o sin Visto Bueno de Importación)", entre las que se incluye ProMed Covid 19, la que aparecía en la cuenta de Loaiza.

"Contra esta apertura de investigación no proceden recursos. De confirmarse la violación a las normas señaladas, esta Superintendencia podría imponer multas hasta por 2.000 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales vigentes)", explica la SIC.

Loaiza tiene 15 días desde que reciba la notificación para "presentar los descargos, aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer", dice la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que se puede consultar a continuación.