Gal Gadot nació en Tel Aviv en 1985 y cumplirá 36 años el 30 de abril. En 2004 fue elegida Miss Israel y prestó servicio militar por dos años en las Fuerzas de Defensa de su país. Además, estudió en el Centro interdisciplinario Herzliya.

En 2006, cuando tenía 21 años, conoció a Jaron Varsano. Ambos estaban en una inusual fiesta celebrada en el desierto, donde a diferencia de trago había charlas sobre vida saludable y yoga. Desde el principio, Varsano (diez años mayor que ella) fue claro con sus intenciones: no quería una relación pasajera e incluso pensaba en casarse. "En nuestra segunda cita me dijo que era muy serio y que no iba a esperar más de dos años en pedirme matrimonio", contó Gadot, en 2016, a la revista Glamour.

En efecto, se casaron en 2008 y su relación sigue más estable que nunca. ¿Y qué hace Varsano? Es empresario de bienes raíces.