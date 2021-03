[Foto] Lenny Kravitz y su sexy abdomen a los 56 años

Lenny Kravitz sigue demostrando que está más bueno que el pan. Y no estamos hablando de un hombre de 30 o 40 años, o de uno que recién está pisando los 50. No, Lenny tiene 56 años (el 26 de mayo cumplirá 57).

Para dejar en claro que su cuerpo es la envida de cualquier jovenzuelo fitness, crossfitero, etc., Lenny Kravitz ha publicado una foto en sus redes sociales que lo muestra descalzo, en pantalón de sudadera y sin camiseta: sus pectorales y abdominales al aire. Y como quien no quiere la cosa, aparece partiendo un coco. Casual, como queriendo decir que no hace falta atiborrar Instagram con las selfis de espejo en gimnasio para presumir los músculos. La imagen fue tomada este mismo martes por Karen Gault.

¿Qué pasó tan pronto la foto llegó a la red? Pues que Lenny Kravitz se volvió tendencia mundial. Hombres, mujeres se han unido para elogiar el físico del cantante, que además sigue luciendo esos dreadlocks que hacían parte de su marca personal en los 90, cuando hizo bailar a toda una generación con canciones como 'Are You Gonna Go My Way', de 1993.