[Fotos] Christian Nodal se quitó algunos tatuajes de su rostro: lo hizo por su bebé

Cristian Nodal apareció sin algunos tatuajes en su cara

Cristian Nodal sorprendió a más de un fanático al aparecer en unas fotografías sin algunos tatuajes. Algunas versiones indican que se abría arrepentido de la decisión y quería dejar su rostro como antes.

Nodal tenía cerca de 10 tatuajes en su rostro, pero por el nacimiento de su bebé habría decidido eliminar estos diseños de tinta que tenía en su cara.

En una entrevista para 'Lo sé todo Colombia', el interprete de 'Botella tras botella' dijo: "Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tatto shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que me hijita conozca mi cara. Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nade del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan. Todo tiene solución”.