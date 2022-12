[Fotos] Doble de Cristiano Ronaldo causa furor en redes sociales

El futbolista Cristiano Ronaldo ha sido noticia en los últimos días después de la confirmación de la terminación de su contrato con Manchester United. Además porque la Selección de Portugal quedó eliminado del Mundial Qatar 2022, luego de enfrentarse contra Marruecos; sin duda, el jugador no está pasando por un buen momento.

Sin embargo, en medio de las malas noticias también se conoció que Cristiano tiene un doble, quien es el iraquí Bewar Abdullah que está arrasando en las redes sociales.

Es modelo y una estrella de TikTok. Desde el 2019 está viviendo en el Reino Unido y por su parecido con el futbolista, ha crecido de una manera increíble en las redes sociales.

“Muchas personas se me acercan y me piden fotografías. Mucha gente me dice que soy el hermano de Cristiano”, señaló en una entrevista para el diario ABC.

Confesó que lo han contratado para asistir a diferentes eventos sociales, especialmente para fiestas de cumpleaños.

“Los fanáticos, incluso, me contratan para que vaya a las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y los saludo, eso los hace muy felices", expresó.

Por otro lado, afirmó que gracias a su parecido con el futbolista está ganando mucha plata y las mujeres lo buscan.

“Gano en la actualidad mucho dinero y atraigo a muchas mujeres. Además, cuando tengo la oportunidad de ver un partido de Portugal, el ambiente es muy bueno. Esperan a que marque Ronaldo para poder hacer el ‘Siu’ de celebración”, dijo.

Finalmente, reveló que uno de sus sueños es conocer a Cristiano Ronaldo y cuando lo vea poderle expresar la admiración que siente hacia él.

“Muchos me gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque nos parecemos mucho. Mi deseo es conocer al verdadero Ronaldo algún día. Es mi sueño", sostuvo.