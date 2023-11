El detalle de Daniel Arenas a su pareja Daniella Álvarez

Daniella Álvarez se ha convertido en sinónimo de resiliencia y superación, la modelo enfrentó una fuerte situación de salud, cuando sufrió la amputación de su pierna izquierda, tras este suceso, la modelo se ha aferrado a la vida y con su ejemplo ha inspirado a cientos de sus seguidores.

La relación amorosa entre Álvarez y Arenas ha tenido altas y bajas en el camino, pues aunque en un principio presumían mucho su amor en las redes sociales, todo cambió cuando Arenas besó a su compañera Adamari López, del programa 'Hoy Día', de Telemundo, esto como demostración de los besos entre actores.

Después de la lluvia de críticas, Daniel se disculpó con Álvarez y dijo que: "Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué".