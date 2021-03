[Fotos] Maluma recibió todo tipo de críticas por su nuevo look

¿Qué significa Nea?

Esta palabra empezó a ser popular en la jerga colombiana a partir de la participación de Rigoberto Urán en 2017 después de ganar la novena etapa en el Tour de Francia.

En una rueda de prensa, el ciclista se refirió a su look. “Me lo corté porque estaba cansado del pelo largo. La mujer me dijo que no le gustaba cabecipelado porque quedaba muy nea. ¿Sabes usted que es nea?”, dirigiéndose a uno de los periodistas, que posteriormente afirmó no tener conocimiento de la palabra.

“Que quedó muy gamín”, explicó Urán, sacando risas a más de uno.

A partir de la explicación de Urán, la palabra empezó a ser popular y muchos empezaron a buscar su significado. Aunque no hay una explicación lingüística oficial para la palabra, según el ‘Diccionario de Parlache’, publicado por Luz Stella Castañeda y José Ignacio Henao, la coloquial expresión corresponde a “jerga surgida y desarrollada en los sectores populares y marginados de Medellín, que se ha extendido en otros estratos sociales del país”.