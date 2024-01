Fotos de Paola Jara junto a Luis Alfonso

Luis Alfonso es un cantante de música popular que poco a poco se ha ido ganando un importante espacio en la industria, pues inició su carrera haciendo covers de reconocidos éxitos y posteriormente lanzó sus propias canciones.

Su gran voz y sencillez han hecho que adquiera fama a nivel nacional y que hoy en día tenga una gran cantidad de seguidores. 'El señorazo', como también es conocido ha posicionado diferentes temas, algunos de ellos son: 'La ex', 'No me haces falta', 'Cuánto vale', 'Caballero' y 'No me digas que no'.

El artista ha hecho colaboraciones con el grupo colombiano 'Pasabordo' y ahora, parece ser, que desea realizar una colaboración con Paola Jara.

La antioqueña es una de las celebridades colombianas más activas en las redes sociales y cuenta con millones de seguidores en plataformas como: Facebook, TikTok e Instagram. Recientemente, publicó unas historias en su cuenta de Facebook donde aparece muy elegante junto a Luis Alfonso, ambos están en un casino, y al parecer, estarían grabando un video de lo que sería su colaboración musical.

Tras esta publicación, los artistas recibieron cientos de elogios de parte de sus fans, quienes esperan más pistas de su próximo sencillo.