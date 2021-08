La nueva temporada de MasterChef Celebrity ha dejado a Frank Martínez como uno de los participantes más reveladores, al punto que los televidentes ya lo tienen entre sus favoritos para ganar la competencia. Aunque ha demostrado que la gastronomía le ha costado, en los últimos episodios ha logrado demostrar que tiene talento para la cocina.

Sus chistes, ocurrencias y sobre todo la sencillez con la que suele desenvolverse en cada episodio ha hecho que un gran número de personas se vayan a sus redes sociales para tener mucha más cercanía a su humor, además de demostrarle afecto a través de los comentarios que constantemente suele hacer en sus redes sociales.

Le puede interesar: Emotivo mensaje de despedida de Paul McCartney para Charlie Watts

Es por eso que 'El Flaco' escribió a través de su cuenta de Twitter un emotivo mensaje con el que se refiere a su característica personalidad y se refirió, muy a su estilo, a las muestras de cariño que recibe.

"La gente me escribe mucho “no vayas a cambiar”, me ha costado 37 años ser así, ya no cambia el put**", escribió. "Me alegra que les guste como soy, tantos traumas han hecho este hermoso mierdero con gafas", agregó en su cuenta de Instagram.