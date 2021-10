Frank Martínez rechazó jugosas ofertas por 'Mañana Express'

Sin duda alguna, la llegada de Frank Martínez a MasterChef Celebrity fue toda una revelación, pues aunque era uno de los famosos que muchos de los colombianos no conocía, se convirtió en uno de los favoritos no solo para ganar la competencia, sino entre los reconocidos comediantes que hay en el país.

Su debut en el programa ocasionó que llegaran propuestas de diferentes medios para ser parte de algunas producciones audiovisuales según contó Graciela Torres, más conocida como 'La Negra Candela'.

En la última entrega de 'El Lavadero 2.0', en donde Frank estuvo como invitado, la presentadora no tardó en preguntarle por los rumores sobre las posibles adineradas ofertas que recibió para llegar a otras producciones, pese a que "le doblaban el salario sin importar la cantidad".

A la pregunta, 'El Flaco' no tambaleó en responder, con su característico sentido del humor, las motivaciones que lo llevaron a quedarse en el Canal RCN.

"Sí hubo un interés y me pareció lo más derecho estar en RCN. Yo me dediqué a ser comediante por ‘Comediantes de la noche’ y el siguiente brinco fue ‘Masterchef’. Por eso me pareció que lo más correcto era seguir en esta casa y quiero dar todo para que salgamos muy arriba todo", sostuvo.

