Frank Martínez reveló que una profesora lo mandó a matar

Frank Martínez se ha convertido en uno de los comediantes colombianos con gran impacto, esto luego de haber participado en el programa del Canal RCN, ‘Masterchef Celebrity’.

Para el 2021 su carrera tuvo un gran ascenso, gracias a su gran talento y carisma, lo que ha hecho que tenga giras en Colombia y por fuera, contagiando a miles de personas de alegría.

Esta vez, ‘El Flaco’, como es conocido en el mundo de la comedia, decidió abrir su corazón y desahogarse con Juanpis González. Como es característico de Frank, le puso buen humor a momentos fuertes de su vida y recordó uno de los momentos que más le marcó en su juventud.

Mientras contaba sobre sus próximas presentaciones y shows en Bogotá, el comediante antioqueño se refirió a su Stand Up ‘'Transcender', donde cuenta su autobiografía. En este da detalles de su infancia y sorprendió, tanto a Juanpis como a los asistentes, al mencionar que una de sus profesoras del colegio lo mandó a matar.

“En trascender es casi mi autobiografía hecha show de stand up, Ahí, por ejemplo, cuento que una profesora en once me mandó a matar y es de verdad”, mencionó el comediante.

Recordó que, aunque siempre era tomador de pelo, se destacaba por ser uno de los alumnos más destacados. “la disciplina era mi punto débil”, reconoció Frank.

Y es que desde décimo la profesora lo tenía sentenciado, que si le tocaba con ella no se iba a graduar, lo que al año siguiente sucedió, la profesora fue su directora de grupo.

“La situación era horrible. Ella no soportaba que yo hiciera ningún comentario allá. La vieja me empezó a coger en la mala y cada vez me empezó a tratar peor”, mencionó el antioqueño, quien además señaló que l profesora implicada terminó poniendo en su contra a todo el colegio.

Tal fue el encontronazo con la profesora que a Frank le tocó poner el denuncio en la Secretaría de Educación, pues pasó de los insultos a las amenazas de muerte, lo que empeoró la situación con la profesora en el colegio.

“Si esa señora me odiaba, ahí sí que se transformó. La veja se pegó una emputada y dizque: “hoy te van a matar HP” y mi mamá apenas escuchó eso se desmayó”, recordó en medio de risas ese momento.

Sin embargo, como azares del destino terminó salvándose luego de que fuera confundido con otro compañero a la salida del colegio.