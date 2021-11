En una final que tuvo mucho drama, tanto en los participantes como en los televidentes, se presentaron grandes platos, a la altura de una final, según lo manifestaron los jurados de MasterChef.

Sin embargo, hubo un hecho que no pasó desapercibido a la hora de presentar los postres que iban a ser calificados, ya que cuando los jurados le preguntaron a Frank Martínez a cerca del nombre de su postre él manifestó " Se llama 'locura', porque eso es lo que hemos vivido con mi ex pareja que vive en New Jersey, pero con todo el tema de la pandemia volvimos hablar, y tuvimos una reconciliación".

Ante la confusa mirada de Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier. Posteriormente el comediante, sacó una paleta qué decía "¿Jugamos?", acompañada de la foto de un tierno gatito.

Sin embargo, ante la incertidumbre de todos, el participante se arrodilló, y dijo a Lorena, que si se quería casar con él, a lo que inmediatamente todos reaccionaron de forma emotiva, que inclusive provocó un par de lagrimas en otros concursantes como en el caso de la actriz Endry Cardeño.

Ante la incógnita que había por la respuesta de su pareja, el mismo Frank, compartió una foto a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se ven agarrados de la mano, y con un contundente mensaje que dice "Y… ¡LORENA ME DIJO QUE SI!. Me les caso", confirmando, lo que será su matrimonio con esta mujer.

La publicación que en pocos minutos superó los 73.000 likes, tuvo comentarios positivos, en especial de muchos concursantes que estaban presentes en la final de reality, que dejó como ganadora a Carla Giraldo. Donde no dudaron en expresar su máxima emoción, por este anuncio.

No obstante, muchos internautas también pidieron ver la reacción de su prometida, ya que a pesar de que se tiene una respuesta, aún están en vilo por saber quién es la afortunada mujer.