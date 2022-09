Frank Martínez si fuera fantasma, le haría a Natalia Paris

En una de sus presentaciones de comedia, Frank Martínez contó que le haría a Natalia Paris si él fuera un fantasma.

Cabe mencionar que hace un par de días, la modelo paisa causó polémica en redes sociales al contar que también ha vivido experiencias paranormales como la que le sucedió recientemente a la influenciadora Yina Calderón, quien asegura que "algo peludo" la toca mientras duerme.

"Eso se llama parálisis del sueño. Yo lo sé porque lo he experimentado muchas veces en el pasado, son seres del bajo astral que se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía. Eso que estaba describiendo Yina Calderón, que siente uno que lo están tocando... son unos morbosos. Son seres del bajo astral que se aprovechan de ti, de la energía, suelen atacar a las mujeres, aunque también a los hombres. Sí, siente uno que te tocan como de manera morbosa por el cuerpo y tú en ese momento no puedes hacer nada", explicó Natalia Paris.

A propósito de dicha polémica, Frank Martínez en uno de sus shows de comedia, reveló que si fuera fantasma "no jalaría las patas" a la modelo, además confesó que él ha sido muy morboso durante la mayor parte de su vida, razón por la cual no se iría detrás de unos "simples pies".

“Yo creo que a los fantasmas también les dan como sectores, ¿¡Sí o qué!? Tienen sus zonas, pero yo pediría El Poblado. Me iría pa’ donde Natalia París ¿Y usted cree que uno viendo a esa vieja durmiendo sin ropa… uno siendo un fantasma se va a pegar de una uña? No muchacho, yo me muero y ustedes cuenten con su agarradita de tet... Y lo bacano de esta asustada es que nadie va a decir nada ¿por qué quién va a decir? ‘Me chuparon un seno ¡Ay espíritu maligno!’”, concluyó entre risas.