Frank Martínez volvió a conmover a Colombia al recordar su primer empleo

No obstante, en medio del éxito que ha tenido entre los seguidores de redes sociales, el colombiano decidió revivir un momento de su pasado y compartir un inesperado momento que vivió con alguien muy especial para él.

De acuerdo con lo que reveló a través de la publicación, aquella foto era del reencuentro que tuvo con una persona que aprecia mucho en su vida por el impulso que le dio para que alcanzara sus sueños como comediante.

En este post, Martínez habló de su primer empleo, el cual fue en una cadena de supermercados, donde aún no tenía aspiraciones como comediante. Allí una compañera le dio fuerzas y lo encaminaba a que se dedicara a esta profesión por su talento.

“Ella se llama Bibiana, trabajamos juntos en Carrefour (mi primer empleo, año 2002) y desde el principio me decía que ojalá algún día me dedicara al humor, a lo que yo contestaba que era imposible. Un día en el 2019 fue a verme y me dijo: "Lo lograste". Este es de los abrazos más ricos que he dado”, escribió Frank en el pie de foto del post, donde aparece abrazándose con su amiga.