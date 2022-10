Frank Martínez y la compleja situación que está atravesando: le dio algo en la cara y las manos

Luego dijo que hace unas semanas, cuando se disponía a estrenar un show en Medellín, se sintió “maluco, mal y raro”.

“Yo creí que era producto como de toda la presión que vengo sintiendo desde hace mucho, pues desde lo de MasterChef, me cambió mucho la vida y no he descansado, entonces como que el agotamiento mental y físico se venía sintiendo”, señaló.

Frank Martínez posteriormente dijo que llegó al límite cuando en una de sus presentaciones trató y trató de hacer reír a sus seguidores mientras se estaba sintiendo myy mal.

“Esa semana me empezaron a dar unos síntomas como todos raros pues de que ya se me estaban entumiendo las manos, como que me daba algo en la cara, como taquicardia, miedo constante y ese viernes hace como 15 o 20 días exploté me dio un ataque de pánico, no pude hacer el show”, contó en el video que divulgó recientemente.

Frank Martínez confesó además que actualmente está en tratamiento psicológico. Por eso, intentará concluir los shows que está programados para finales de este año e iniciará un periodo de descanso. Y es que -según él- debe encontrar el encanto a lo que hace.